Делегация днепровского городского совета во главе с мэром Борисом Филатовым улетела в США с рабочим визитом.

Перелет осуществлялся с пересадкой в аэропорту Вены, о чем сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Из Киева в Вену Филатов летел бизнес-классом и весь полет смотрел передачи канала "1+1" (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, с которым у Филатова в последнее время непростые отношения).

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Через некоторое время стало известно о целях поездки Филатова. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Я очень люблю эту страну. Не потому, что она наш стратегический партнёр и не потому, что она реально последняя надежда Свободного Мира", - сообщил он и добавил, что причиной этого является то, что в довоенной жизни, для него счастливой он пересек ее дважды.

"Мы, жители континентальной Европы, не знаем и не понимаем Америку. Мы живём в парадигме "небоскребы, небоскрёбы, я а маленький такой, то мне скучно, что мне грустно, то мне скучно, то теряю я покой". Нам кажется, что Штаты - это просто огромные мегаполисы или даже карикатурный Брайтон-Бич. Но это реально Великая Страна. И её сила заключается в её удивительном разнообразии, которое через океан мы так не можем разглядеть", - сообщил Филатов.

В сообщении отмечается, что 12 апреля делегация днепровского горсовета улетает в США с рабочим визитом. "Четыре города и десятки встреч: с украинской диаспорой и церковью, мэрами городов и американскими политиками, волонтёрами и благотворителями, бизнесменами и учёными.", - пишет Филатов.

Рабочий визит продлится две недели.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Михо ответил на троллинг Филатова о передвижных цирках". Полет накачанных ублюдков в космос".

Также после 9 мая Филатов пообещал создать свои вооруженные формирования по типу Германии 20-х годов.