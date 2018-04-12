Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя противостояние между США и Россией в Сирии, назвал эти страны уличными задирами.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, постоянные члены Совбеза ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. А американская и российская сторона в Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами.

"Одни заявляют о наличии умных ракет. В ответ слышатся утверждения об арсенале еще более крутых и продвинутых систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир посреди дня", - сказал турецкий премьер.

Он добавил, что от противостояния держав страдает мирное население Сирии.

Напомним, что в сети обсуждают поток странных твитов Трампа.

Как сообщала "Страна", генсек ООН обсудил ситуацию в Сирии с постоянными членами Совета безопасности - Великобританией, Россией, Францией, США и Китаем.