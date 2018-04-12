Во время предстоящего саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп даст Ким Чен Ыну полгода, максимум год, на денуклеаризацию.

Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным СМИ, Трамп не поддерживает идею поэтапного выполнения ядерной сделки с Пхеньяном, поскольку не доверяет Ким Чен Ыну. При этом КНДР настаивает на пошаговом режиме денуклеаризации.

Точную дату и место проведения исторической встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа могут объявить на следующей неделе.

Ранее американские СМИ сообщили, что представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщала "Страна", разведка США опубликовала спутниковые фото ядерного реактора в КНДР, где проходят секретные испытания.