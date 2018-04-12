После того как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюции по Сирии, генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил ситуацию в Сирии с постоянными представителями пяти стран в Совбезе.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Я позвонил послам пяти постоянных членов Совета безопасности, чтобы вновь выразить свою глубокую озабоченность по поводу рисков нынешнего тупика и подчеркнул необходимость избегать выхода ситуации из-под контроля", - заявил генсек ООН и напомнил, что усилия ООН должны состоять в прекращении страданий сирийского народа.

Пять постоянных стан-членов Совбеза ООН - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Напомним, что "Страна" следит за ситуацией в Сирии в специальном онлайне.

Как сообщала "Страна", представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь заявили, что не могут подтвердить применение химического оружия в сирийском городе Дума, несмотря на распространенный ею в среду пресс-релиз, из которого следует, что около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ.

Ранее Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии.