Каннский кинофестиваль обнародовал официальный постер этого года.

Его можно увидеть на официальном сайте кинофестиваля.

В 2018 году 71-й кинофестиваль использовал кадр из фильма "Безумный Пьеро" Жан-Люка Годара с Жан-Полем Бельмондо и Анной Кариной. Дизайнер Флор Макин поместила на плакат момент их поцелуя.

Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Его жюри в этот раз возглавит знаменитая Кейт Бланшетт, а жюри секции "Особый взгляд" - оскароносный Бенисио Дель Торо.

Фото: festival-cannes.com

Напомним, что главную награду - статуэтку "Золотого медведя" получила лента румынского режиссера Адины Пинтилие "Не тронь, меня" ("Touch Me Not").

Как сообщала "Страна", австрийский режиссер и сценарист, лауреат "Оскара" и обладатель "Золотой пальмовой ветви" в Каннах Михаэль Ханеке впервые в своей карьере снимет сериал.