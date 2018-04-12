Стали известны детали телефонного разговора между премьером Изриаля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся, вчера, 11 апреля, в разгар сирийского кризиса.

Нетаньяху заявил Путину, что еврейское государство не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

"Нетаньяху говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, -заявили в офисе премьера Израиля. - Премьер-министр вновь заявил, что Израиль не позволит Ирану установить военное присутствие в Сирии".

В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии, российский лидер призвал воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в этой стране.

9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар, Сирия возложила ответственность за него на Израиль. Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими подразделениями ПВО.

Ранее "Страна" сообщала, что Российские корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы удара.