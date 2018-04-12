В четверг, 12 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар стал дешевле, курс евро не изменился.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 5 копеек - до 25,92 грн.

Евро, как и вчера, стоит 32,10 грн.

Российский рубль подешевел на 12 копеек - до 0,404 грн.

Напомним, что на валютном рынке Украины откатывают американский доллар и играют против российского рубля. Валютная торговля 11 апреля на межбанке завершилась снижением курса доллара на 4,5 копеек - до 25,91-25,9250 грн.

Как сообщала "Страна", курс доллара на межбанке в среду, 11 апреля, продолжил плавно опускаться чуть ниже 26 гривен.