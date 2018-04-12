Школьный стрелок из Флориды заявил, что хочет раздать свое наследство семьям погибших
19-летний Николас Круз, застреливший 17 человек в школе Флориды, заявил, что хочет пожертвовать свое наследство семьям погибших и выживших.
Об этом сообщает Reuters.
Адвокат стрелка передал, что Круз хотел бы, чтобы 800 тысяч долларов были переданы в организации, которые смогут облегчить страдания семей жертв.
Решение о разрешении передачи средств на благотворительность должна принять судья.
Наследство Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая умерла в прошлом году.
Фото: google.com.ua
Напомним, что после стрельбы во Флориде Дональд Трамп поддержал идею разрешить школьным учителям носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия возле школ запрещается.
Как сообщала "Страна", рейтинг популярности Трампа снизился после стрельбы во Флориде.