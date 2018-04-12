Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила властям Великобритании копию отчета, в котором содержатся результаты исследования инцидента с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Мы попросили их распространить эту версию среди всех государств - участниц ОЗХО, включая Россию, до 12:00 (14:00 по киевскому времени) завтрашнего дня", - отметил представитель МИД Великобритании.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и дочь Юлия были отравлены в Солсбери неизвестным веществом.

Позже в Лондоне заявили, что вещество разрабатывалось в России. В Москве отрицают причастность к отравлению.

Ранее сообщалось, что отравленный в британском Солсбери экс-разведчик Сергей Скрипаль быстро идет на поправку.

Как сообщала "Страна", дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая вместе с ним была отравлена и госпитализирована в Солсбери, перевезли в госпиталь на военной базе.