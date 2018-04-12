В Днепре чиновники вместе с полицией вышли на рейды в поисках стихийных мест продажи пластиковых цветов, которые накануне поминальных дней заполонили город.

Об этом сообщает ТСН.

"Все эти товары изготавливаются подпольно, не имеют никаких сертификатов, непонятно, чем красятся, возможно, они токсичны. Поэтому сейчас мы проводим такие рейды", - пояснил начальник городской инспекции по благоустройству Руслан Мороз.

На нарушителей составляют протоколы. Продавцам-нелегалам грозит штраф от 300 до 1500 гривен.

Работники местного кладбища напоминают, что в почве пластик не разлагается столетиями, поэтому чаще всего букеты просто сжигают, отравляя окружающую среду.

Вместо пластиковых жителям Днепра советуют купить живые цветы.

Отказаться от искусственных ритуальных украшений в поминальные дни призывают также в церкви. "Искусственные цветы являются символом того, что наше уважение к умершим тоже искусственно. Это является грехом против Бога, против ближнего, против природы", - прокомментировал ситуацию Александр Шмурыгин, священник Владимирского кафедрального собора Киева.

Напомним, что в Днепре задержали криминального авторитета, обещавшего вернуть даме угнанный Toyota Prado.

Как сообщала "Страна", в Днепре дотла сгорел КамАЗ с поролоном.