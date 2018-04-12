Армия Великобритании начала готовиться к военному удару по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.

Об этом пишет The Times.

По данным издания, в Средиземном море в боевой готовности находятся эскадренные миноносцы типа 45. Корабль HMS Duncan оснащен системой противовоздушной обороны, способной взорвать российские ракеты. Скоростные реактивные самолеты RAF на Кипре также готовы к удару.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала министров для принятия решения о военном ударе по Сирии. Она сообщила, что британские самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн по ситуации в Сирии.

Как сообщала "Страна", по данным мониторингового портала Image Satellite Internacional, российские корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы удара.