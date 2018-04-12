Российский флот покинул сирийский порт Тартус из-за угрозы удара.

Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional в Twitter.

По данным портала, большинство кораблей военно-морских сил России исчезли из порта Тартус в Сирии и в настоящее время развернуты в море из-за возможных ударов в ближайшем будущем.

"Остался только одна подводная лодка класса Kilo", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/imagesatint

Напомним, что ситуация в Сирии висит на волоске: в мире ждут удара США по силам Башара Асада – а, возможно, и Владимира Путина.

Ранее аналитики из Stratfor назвали военные базы в Сирии, по которым могут ударить ракеты США.

Как сообщала "Страна", атомный авианосец Harry Truman и его ударная группа выдвинулись на Ближний Восток.