Российские корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы удара - СМИ
Российский флот покинул сирийский порт Тартус из-за угрозы удара.
Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional в Twitter.
По данным портала, большинство кораблей военно-морских сил России исчезли из порта Тартус в Сирии и в настоящее время развернуты в море из-за возможных ударов в ближайшем будущем.
"Остался только одна подводная лодка класса Kilo", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com/imagesatint
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