Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что время мягкой политики США в отношении России прошло.

Об этом он сказал в письменных показаниях Конгрессу, передает Bloomberg.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено", - говорится в заявлении Помпео.

Он перечислил меры, которые предпринимаются, "чтобы повысить цену для Владимира Путина". В их числе санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания.

"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", - отметил будущий госсекретарь.

Он добавил, что дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но должны продолжаться.

Напомним, что политика США в отношении Украины после назначения Майка Помпео на должность государственного секретаря не изменится. Об этом посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью.

Как сообщала "Страна",советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт уходит в отставку. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.