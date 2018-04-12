В четверг, 12 апреля, в Украине переменная облачность без осадков. На западе местами грозовые дожди. Дневная температура в некоторых регионах опустится на несколько градусов, по сравнению со вчерашним днем, до +15...+16.

На западе грозы возможны в Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Временами порывы ветра до 15-20 м/с. Днем +16...+21, на Закарпатье до +23...+25.

На севере днем +13...+18.

В центре сегодня днем +16...+19.

На востоке обещают до 14...+21 днем.

На юге днем воздух прогреется до +19...+22.

В Киеве 12 апреля днем +14...+16, ночью +8...+10.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 9 по 16 апреля.

Как сообщала "Страна", в Украине объявили высокую пожарную опасность.