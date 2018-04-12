Мадридский "Реал" на последних секундах сумел избежать дополнительного времени в ответном четвертьфинальном матче с "Ювентусом" и пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

После победы неделю назад в Турине со счетом 3:0 мадридцы позволили сопернику совершить аналогичное на своем поле. Благодаря двум голам хорвата Марио Манджукича в первом тайме и француза Блеза Матюиди во втором тайме чемпион Италии сравнял счет по сумме двух встреч.

Но на последних секундах основного времени "Реалу" удалось заработать пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Этот гол вывел "королевский клуб" в полуфинал ЛЧ.

В другом матче дня "Бавария" сыграла на своем поле вничью 0:0 с "Севильей" и благодаря выездной победе со счетом 2:1 прошла в следующую стадию турнира.

Во вторник еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Ливерпуль" и "Рома".

Жеребьевка полуфиналов состоится завтра, 13 апреля.

Финал ЛЧ-2018 пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.