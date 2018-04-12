Ильхам Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента Азербайджана, согласно предварительным данным ЦИК набрав 86,09% голосов.

"С большим отрывом лидирует Ильхам Алиев. Он набрал 86,09% голосов", - сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов. Эти данные он огласил по итогам обработки 67% бюллетеней.

По словам Панахова, в ближайшие часы он сообщит предварительные данные по 100% бюллетеней.

Борьбу за главный государственный пост в стране 11 апреля вели восемь претендентов, в том числе действующий президент - Ильхам Алиев, кандидатура которого выдвинута руководимой им правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан").

По данным экзитполов, он заручился поддержкой более 80% проголосовавших. На предыдущих выборах в октябре 2013 года за него проголосовали 84,54% избирателей.

Среди его соперников пять лидеров других партий - Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Гудрат Гасангулиев (Единый народный фронт Азербайджана), Фарадж Гулиев (Движение национального возрождения), Хафиз Гаджиев (Современный Мусават), Джалал Мамедов (Демократическая партия), а также Рази Нуруллаев, выдвинутый Инициативной группой фронтистов и Захид Орудж, баллотирующийся в порядке самовыдвижения.

Как сообщалось, в Азербайджане сегодня состоялись внеочередные выборы президента.