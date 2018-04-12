Кабмин согласовал нормативно-правовые акты по вопросам занятости населения с требованиями закона об образовании, передает Юрлига.

В частности, выпускникам высших учебных заведений, которые учились по государственному заказу и обратились в центр занятости в течение одного года со дня окончания обучения, не нужно будет подавать направление на работу или справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства.

Также расширен перечень учреждений Государственной службы занятости, которые могут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда.

Постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" принято на заседании 11 апреля.

Напомним, что в Госслужбе занятости заявили об 1 млн свободных вакансий.

При этом в Госслужбе занятости признали, что могут предложить только низкооплачиваемую работу.