Пострадавшая в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в содействии российского посольства в Великобритании. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, опубликованном в среду от имени Юлии, передает ТАСС.

Как следует из документа, россиянка проинформирована, что российское диппредставительство "любезно предложило" ей свою помощь. "На данный момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - сказала Скрипаль.

Россиянка отметила, что с ней работают "специально подготовленные офицеры, которые заботятся о ней и объясняют следственные процедуры". При этом у нее есть доступ к друзьям и членам семьи.

Юлия Скрипаль заявила, что продолжает страдать от последствий воздействия нервно-паралитического вещества. Как следует из документа, россиянка сообщила, что ее отец, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, тяжело болен и продолжает находиться в больнице. "Я также все еще страдаю от последствий воздействия использованного против нас нервно-паралитического вещества", - сказала Юлия.

Она поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за заботу и попросила ее не приезжать в Великобританию и "не пытаться связаться с ней в настоящий момент".

"Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не навещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время. Ее мнения и утверждения не являются ни моими, ни моего отца", - отметила Юлия.

"Самое главное, что я в безопасности и с течением времени чувствую себя лучше. У меня еще недостаточно сил, чтобы дать полное интервью СМИ, что однажды я надеюсь сделать", - подытожила россиянка.

Скрипаль была выписана в понедельник из больницы английского Солсбери, куда попала 4 марта вместе со своим отцом, бывший полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Ранее в СМИ сообщалось, что Юлию Скрипаль вывезли в госпиталь на военной базе.