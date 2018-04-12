Президент Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

В ходе переговоров Порошенко поблагодарил Великобританию за поддержку в проведении реформ в Украине.

"В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам на Украине в Копенгагене, которая состоится в июне", - говорится в сообщении.

В частности, президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй приехать в Украину с официальным визитом.

Как отметили в пресс-службе, украинский президент также выразил "солидарность британскому народу и правительству" в связи с ситуацией в Солсбери. Порошенко заявил о готовности Украины "оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости".

Кроме того, обсуждался вопрос усиления санкций против Российской Федерации.