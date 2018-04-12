В западных областях Украины до конца суток 11 апреля и ночью 12 апреля ожидаются грозы и сильные порывы ветра. Напомним, синоптик показала новый атмосферный фронт, который изменит погоду в Украине

"До конца суток 11 апреля в Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой областях и ночью 12 апреля в Ровненской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении со ссылкой на Укргидрометцентр пресс-службы ГСЧС Украины

В четверг, 12 апреля, кратковременный дождь и грозы возможны на Западе Украины, на остальной территории осадки не ожидаются.

"12 апреля в Украине в западной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на севере Левобережья 2-7° тепла; днем 13-18°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 19-24°", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют синоптики, в Киеве завтра без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 14-16° .

Во Львове кое-где пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью будет 8-10° тепла, днем 20-22° .

Как сообщала "Страна", ранее прогнозировалось, что в среду в Украине сегодня местами пройдут дожди.

Также синоптик объяснила, где в Украине еще будет прохладно и пройдут дожди с грозами.