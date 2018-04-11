Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные части Вооруженных Сил. Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Об этом передает Эхо Москвы со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, несмотря на угрозы со стороны России сбивать все ракеты.

7 апреля было заявлено о подозрении на химическую атаку в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте. В результате атаки погибли как минимум 70 человек и еще более тысячи пострадали.

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Напомним, что Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" под Калининградом.