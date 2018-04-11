Джо Демпси сыгравший в "Игре престолов" Джендри (подмастерье-бастард короля Роберта Баратеона) заявил, что зрителей ждет "абсолютно неожиданная" концовка сериала.

Об этом сообщает "Сегодня".

В интервью актер подчеркнул, что на месте поклонников "Игры престолов" он бы не особо доверял всем тем теориям, которые распространяются по сети с каждой новой порцией фотографий со съемочной площадки.

"Я уверен, что Дэвид и Дэн (шоураннеры "Игры престолов" - Прим.Ред.) не обращают особого внимания на теории и спекуляции, которых так много в сети.

Думаю, это было бы разочарованием для всех – если бы какая-нибудь особо популярная теория насчет концовки в итоге оказалась правдой.

Нашу концовку, мне кажется, большинство вообще не ожидает – и, если поразмыслить, она очень, очень понравится зрителям. Ну, это, конечно, если я действительно знаю, как все закончится", – сказал он.

Как сообщала "Страна", на холодных улицах Парижа поймали пьяного актера, который сыграл Джона Сноу. Рядом с актером оказались друзья, которые помогли ему отойти на тротуар.

Напомним, что каналы HBO и Sky снимут сериал о Чернобыле со Стелланом Скарсгардом и Эмили Уотсон.