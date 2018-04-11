Дети, которые в период осуществления антитеррористической операции не достигли 18 лет (совершеннолетия), смогут получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Соответствующие изменения внесены в постановления Кабинета Министров от 24 сентября 2008 № 866 и от 5 апреля 2017 № 268 на заседании Правительства 11 апреля.

Также к детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, отнесены дети, выявленные местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления и не зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, или не проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.

Кроме того, органы опеки и попечительства уполномочены принимать решения о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или отказывать в предоставлении такого статуса по результатам рассмотрения комиссией по вопросам защиты прав ребенка предоставленных заявителем документов.

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