В среду, 11 апреля в Сумах установили памятный знак выдающемуся украинскому, советскому актеру и режиссеру Леониду Быкову.

Памятный знак установлен на углу улиц Ремесленной и Леонида Быкова, которая до декоммунизации носила название в честь советского полководца Георгия Жукова.

"Сегодня, в годовщину смерти Леонида Быкова, установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру", - написал депутат Сумского городского совета Андрей Крамченков.

Он поблагодарил за помощь группу общественных активистов и всех, кто приобщился к установлению памятного знака.

Сам знак представляет собой две неравномерные гранитные стелы, к которым прикреплена мемориальная табличка с портретом Быкова, военным самолетом-истребителем времен Второй мировой войны и словами: "Улица названа в честь выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова. Будем жить!".

Леонид Быков (12 декабря 1928 г. - 11 апреля 1979 г.) - украинский советский актер, режиссер и сценарист, заслуженный артист УССР (1958), народный артист УССР (1974). Известный по главным ролям в кинофильмах "Максим Перепелица", "Алешкина любовь", "Зайчик", "В бой идут одни "старики", "Аты-баты, шли солдаты". В общем сыграл в 23 кинофильмах и 20 театральных постановках, был сценаристом двух и режиссером пяти фильмов.

Трагически погиб в автомобильной катастрофе на 47-м километре трассы "Минск-Киев" 11 апреля 1979 года. Похоронен на Байковом кладбище (участок №33). На месте гибели (трасса "Киев-Иванков", 400 метров после выезда из пгт Дымер в сторону Иванкова) установлен памятный знак.

В честь Быкова назван бульвар в городе Киев, а также улицы в Харькове, Сумах, Дружковке, Покровске, Краматорске и Славянске. В Киеве в парке Славы на Днепровском спуске недалеко от памятника Вечной славы на могиле Неизвестного солдата установлен памятник военным летчикам. Фигура памятника списана с Леонида Быкова: он изображен в своем известном сценическом образе - командира эскадрильи капитана Алексея "Маэстро" Титаренко из кинофильма "В бой идут одни "старики".

Чаще всего памятник военным летчикам также называют памятником Быкову. Мемориальная доска в честь Быкова установлена на административном корпусе киностудии имени Александра Довженко. 12 декабря 2018 года в Украине на государственном уровне будет отмечаться памятная дата - 90 лет со дня рождения Леонида Быкова.

Фото: facebook.com/kramchenkovandriy

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