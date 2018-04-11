Синоптик Наталья Диденко показала движения в Украину нового атмосферного фронта на фото с спутника и на прогностической карте на 12 апреля.

"Однако только увеличит облачность, немного покапае, но осадков от него вряд ли увидим.

Единственное, чем ощутимо отразится фронт - снижением температуры воздуха от летних значений к весенним. А именно. На севере Украины, северо-западе и северо-востоке днем ​​в четверг будет + 12... + 18 градусов. На Западе, Юге, в большинстве центральных областей будут еще солнечные + 15 ...+ 24 градуса. На побережьях морей - прохладнее, + 12... + 17 градусов. Киев завтра также попадет в зону атмосферного холодного фронта. Но фронт будет мягким и разнеженный. Поэтому в столице 12 апреля какие-то существенные осадки - вряд разве что увеличится облачность и немного снизится температура воздуха в течение дня четверга после сегодняшних +22 градусов до +17 градусов. Облачность, изменение давления и несколько активизированы магнитные бури могут покрутить головы, не делайте резких движений)", - написала она в Facebook.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Страна", в Украину пришла весна. Теплее всего на Западе, а прохладнее - на Востоке.

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Также на Закарпатье начался сезон цветения магнолий.