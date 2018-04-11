Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел жалобу об отмене решения суда первой инстанции и определения апелляционного суда относительно возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Об этом пишет Юрлига.

По обстоятельствам дела жалобщик был признан виновным в совершении уголовного преступления и освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. В связи с этим прокурор подал иск о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступления.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокурора. Суд посчитал, что спор касается деликтных, гражданских правоотношений. Следовательно, при определении срока исковой давности суд руководствовался нормами ГК.

При этом суд решил, что истечение срока исковой давности началось не с момента совершения уголовного преступления, а с момента, когда стало известно о виновном лице, то есть со следующего дня после вынесения определения в уголовном производстве о признании вины.

Определением апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Верховный суд пришел к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы. ВС отменил решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции и передал дело на новое рассмотрение с учетом следующего.

Иск прокурора касался вреда, причиненного физическим лицом при исполнении им трудовых обязанностей. Срок обращения в суд по делам относительно трудовых правоотношений урегулирован нормами КЗоТ, а не ЦК.

ВС отметил, что при разрешении споров относительно возмещения вреда, причиненного действиями работника, суды должны проверять, придерживался ли владелец или уполномоченный им орган установленного ст. 233 КЗоТ однолетнего срока со дня выявления причиненного работником ущерба для обращения в суд с иском о его возмещении. Этот срок применяется и в случае обращения с заявлением прокурора.

Кроме того, ВС обратил внимание, что ответчик доказывал то, что о выявлении ущерба и о лице, которое совершило эти действия, было известно еще в 2006-2007 годах. Однако с иском прокурор обратился через 10 лет. Суды не обратили внимание на этот факт. Днем выявления ущерба следует считать день, когда собственнику или уполномоченному им органу стало известно о наличии ущерба, причиненного работником.

День вынесения приговора или определения суда по правилам УК относительно ответчика не считается днем обнаружения причиненного им ущерба при наличии доказательств доказанного факта причинения ущерба.

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