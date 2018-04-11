Появилось видео, как болельщики поздравили ХК Донбасс с победой в чемпионате Украины по хоккею
Хоккейный клуб "Донбасс" стал шестикратным чемпионом Украины, завоевав победу в Украинской хоккейной лиги третий раз подряд.
Болельщики поздравили клуб с победой в национальном первенстве на самом большом медиа-фасаде в Украине – в центре Киева на фасаде ТРЦ "Gulliver", площадь которого равняется 17 000 квадратных метров.
На данный момент медиа-фасад ТРЦ "Gulliver" является крупнейшим реализованным проектом подобного типа в Европе.
Предлагаем вашему вниманию это видеопоздравление:
Видео: youtube.com/RedPeppers Production
Как сообщала "Страна", сборная Украины по хоккею начала готовиться к чемпионату мира 2018. Состязания пройдут в Литве.
Напомним, как что в столице показали болельщикам главный трофей чемпионата Украины по хоккею.
В ходе мероприятия среди всех болельщиков был проведён мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею и розыгрыши фирменных сувениров от Украинской хоккейной лиги.