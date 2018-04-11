ЮНЕСКО приняло решение, которое сделает возможным размещение мониторинговой миссии в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в своей Twitter.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД Украины.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Ранее в МИД объяснили, почему Украина должна разорвать старый договор о дружбе с Россией.

Также мы писали, что вопрос регистрации рождения и смерти граждан Украины в Крыму решат в сентябре.