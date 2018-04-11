Во вторник, 10 апреля в Apple заявили о создании сериала по мотивам цикла книг Айзека Азимова "Основание". Сценаристами, продюсерами и шоураннерами назначены Дэвид Гойер ("Темный рыцарь", "Демоны да Винчи") и Джош Фридман ("Цепная реакция", "Война миров").

Об этом сообщает Flashforward.media.

Выпуск сериала поручен американской кинокомпании Skydance.

События первоисточника разворачиваются в далеком будущем, когда человечество успешно колонизирует многочисленные миры, находящиеся под властью Галактической империи.

Математик Гари Селдон и популяризатор науки психоистории приходит к выводу, что вскоре Империя падет и человечество ожидают долгие годы хаоса и кровопролития. Чтобы не допустить подобного, ученый собирает таких же светлых умов вместе.

Цикл "Основание" (еще встречается варианта "Академия") начинался с серии рассказов в 1942 году, а потом превратился в книжную трилогию, которая получила массу различных наград и постоянное место в списках фантастических книг, которые следует почитать всем любителям жанра и не только.

Три года назад интерес к романам выражал Джонатан Нолан и канал НВО, но потом оба увлеклись "Миром Дикого Запада". Остается надеяться, что занятность в других проектах не помешает Гойеру и Фридману. Первый сейчас занимается новым фильмом о "Зеленом фонаре", а второй задействован в написании сценария к сиквелу "Аватара".

Фото: flashforward.media

Как сообщала "Страна", в Китае впервые в истории робот напал на человека. Робот, которого разработчики назвали Little Chubby, остался без присмотра на стенде компании.

Напомним, что Илон Маск рассказал, какие книги нужно читать, чтобы добиться успеха как он.