В Китае заблокировали юмористическое приложение Neihan Duanz. По мнению властей, оно вызывало у пользователей "сильное отвращение" по причине "вульгарного и несоответствующего содержимого".

Об этом сообщает Reuters.

В переводе Neihan Duanzi означает "Шутки со скрытым смыслом", сервис принадлежит компании Toutiao, которая в прошлом году оценивалась в $20 млрд. На данный момент она испытывает проблемы.

Основатель Toutiao Чжан Иминг в своем публичном письме пообещал увеличить штат сотрудников, которые будут проверять шутки на соответствие высоким стандартам с шести тысяч до десяти тысяч человек.

Как сообщала "Страна", в Китае с директивой "очень срочно" запретили пародийные видео.

Китайские СМИ получили директиву от регулятора, согласно которой сайтам запрещается публиковать или распространять видеоролики, которые "искажают, высмеивают или пренебрежительно относятся к работам классической литературы и искусства".

Напомним, что "Новая почта" предупреждает о мошенниках, которые предлагают выиграть iPhone.