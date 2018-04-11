Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела № 820/6849/16 подтвердил, что решения местных советов относительно транспортного налога, принятые и опубликованные в течение 2015 года, не могли быть применены в том же году.

Такие решения могли предвидеть плановым только 2016 год, и именно с этого периода транспортный налог мог считаться установленным местным советом, передает Юрлига.

Истец - собственник транспортного средства - просил признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение Восточной ОГНИ г. Харькова, а также решение об описи имущества в налоговый залог.

Так, 26 мая 2015 года налоговый орган принял налоговое уведомление-решение, которым определил истцу сумму налогового обязательства по платежом "транспортный налог", а 17 сентября 2015 ответчик принял решение об описи имущества в налоговый залог и составил акт описи имущества.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили. Принятые решения обосновали тем, что обжалуемое налоговое уведомление-решение не основывается на требованиях действующего законодательства, а потому подлежит отмене.

Решение об описи имущества и действия ответчика по составлению акта описи имущества являются противоправными, поскольку они производные от принятия налогового уведомления-решения, которое суд признал противоправным.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отметив, что Законом от 28 декабря 2014 № 71-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" введен новый местный налог, а именно налог на имущество, в том числе транспортный налог.

Согласно положениям Налогового кодекса установление налога на имущество, в том числе в части транспортного налога, является безусловной обязанностью местного совета, которая должна быть выполнена путем принятия соответствующего решения.

Постановление по делу № 820/6849/16 было вынесено 27 марта.

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