Личные данные основателя Facebook Марка Цукерберга, вместе с персональными данными 87 млн других пользователей, были "слиты" компании Cambridge Analytica.

Об этом он сказал во время допроса в Конгрессе США, передает Reuters.

При этом он отрицает слова членов Конгресса о том, что пользователям не хватает контроля над своими данными в Facebook после скандала с конфиденциальностью в крупнейшей в мире социальной сети.

На вопрос калифорнийского демократа Анны Эшоу, были ли его персональные данные среди остальных собранных компанией, Цукерберг ответил положительно. И в то же время других подробностей не сообщил.

Напомним, что социальная сеть Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе и американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Как сообщала "Страна", в Сенате США Цукерберг заявил о гонке вооружений между Facebook и Россией. Также он заявил, что вопрос с Cambridge Analytica закрыт.

Напомним, как глава Facebook Марк Цукерберг давал показания в Сенате США.