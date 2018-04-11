Кабмин утвердил план мер, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики относительно территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Соответствующее распоряжение № 218-р было принято 28 марта 2018 года, передает Юрлига.

При выполнении плана органы власти обязаны предотвращать и не допускать каких-либо действий, направленных на легитимизацию незаконных органов (должностных лиц), образованных на территории Украины, которые могут быть расценены как признание изменения статуса АР Крым и Севастополя.

Так, на III квартал 2018 года запланировано изменение порядка перемещения через контрольные пункты въезда / выезда физлиц и личных вещей, товаров (грузов). В Херсонской области должны быть обустроены контрольные пункты въезда / выезда. Перед контрольными пунктами создадут зоны сервисного обслуживания с надлежащими санитарно-гигиеническими условиями. В таких зонах обустроят медицинские пункты, места отдыха и т.д.

Кроме того, лица, проживающие на временно оккупированной территории, должны быть обеспечены документами, подтверждающими гражданство, удостоверяющими личность или ее специальный статус, а также свидетельствами о государственной регистрации рождения и смерти. Для этого будут разработаны изменения в соответствующие н/п акты.

Также должны быть разработаны проекты н/п актов, направленные на создание механизма помощи гражданам Украины, лишенным личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и членам их семей на временно оккупированной территории.

Будет подготовлен законопроект по определению правового статуса лиц, пропавших без вести и погибших в результате действий Российской Федерации.

На IV квартал 2018 года запланировано установление в зонах сервисного обслуживания перед контрольными пунктами въезда / выезда в Крым и вблизи них телекоммуникационного оборудования для доступа к высокоскоростному мобильному Интернету (4G).

Напомним, что Украина собирается открыть центры административных услуг на границе с Крымом.