Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 3871 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов".

Предлагается установить прямой запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов. Такие изменения запланировано внести в Закон о безопасности и качестве пищевых продуктов и Закон о молоке и молочных продуктах.

А путем внесения изменений в КоАП предполагается установить административную ответственность за производство, выпуск на рынок, реализацию пищевых продуктов с содержанием пальмового масла.

Санкция - наложение штрафа на должностных лиц предприятий/учреждений/организаций независимо от формы собственности, граждан-собственников предприятий или уполномоченных ими лиц от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение в течение года после применения мер административного взыскания предлагается штраф 100 - 200 необлагаемых минимумов.

Профильные ассоциации направили в Комитет свои замечания: они указывают на недопустимость полного запрета на использование пальмового масла в производстве, а также отмечают необходимость доработки законопроекта при подготовке его ко второму чтению.

Отметим, что инициатива по запрету пальмовое масло была и в 2013 году, но тогда проект направили на доработку.

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