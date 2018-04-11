Ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой. Такое мнение высказал в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов в интервью в украинском интернет-издании "Гордон".

"Ядерное разоружение было исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", - заявил он

По словам Турчинова, Запад после подписания меморандума "поступил с Украиной не по-партнерски".

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность

В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.

Как сообщала "Страна", что Южная Корея попросила США вернуть ей ядерное оружие.

Еще мы писали, что Турчинов в своей декларации указал миллионы наличкой, старинные Библии и права на фильм "Иллюзия страха".