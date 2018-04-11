Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь заявили, что не могут подтвердить применение химического оружия в сирийском городе Дума, несмотря на распространенный ею в среду пресс-релиз, из которого следует, что около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ.

Как сообщил в среду, 11 апреля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, у его организации нет представителей в Думе, а сведения о пострадавших были получены от "партнеров в сфере здравоохранения", базирующихся, в частности, в турецком городе Газиантеп на границе с Сирией на расстоянии более 470 км от Думы.

Язаревич подчеркнул, что ВОЗ по-прежнему не может подтвердить применение химического оружия в Думе 7 апреля.

"Мы не можем этого подтвердить, потому что наших представителей там нет", - отметил он.

Во вторник официальный представитель ВОЗ в беседе с корреспондентом ТАСС дал аналогичные пояснения.

Как сообщала "Страна", Россия в ООН заявила о "постановочном характере" химической атаки в Думе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя завил, что проект резолюции США по химатакам в Сирии содержит некоторые "неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже".

Ранее Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии.