Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 12 апреля 2018 года до уровня 25,925912 грн/$1 по сравнению с 26, 975527 грн/$1 на 11 апреля 2018 года

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,9125 грн/$1 с 25,955 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,9-25,925 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 11 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9259 грн/$1 с 25,9755 грн/$1. Торговый оборот составил $373,96 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $354,96 млн.

Как сообщала "Страна", рубль продолжает падение после введения санкций США.

Напомним, курс НБУ на 11 апреля - доллар подешевел, а евро подскочил на 26 копеек.

Ранее мы писали, что доллар пробил дно и нащупывает новый курс на фоне сельхозработ.