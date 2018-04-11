Суд отпустил под личное обязательство капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает "Украинская правда".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Он (Горбенко – Прим. Ред.) должен являться к следователю, а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова Крым", – объяснила Тихончик.

Напомним, 10 апреля капитана сейнера "Норд" выпустили из СИЗО.

Позже он прибыл на допрос в СБУ.

Также стало известно, что капитану "Норда" предъявили новое обвинение.

Напомним, 6 апреля херсонский городской суд избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.