Столкновение автомобилей "Таврия" и Mercedes Sprinter в Одесской области привело к гибели одного пассажира и травмированию еще 10 человек, сообщает полиция области.

В сообщении полиции в Facebook указано, что ДТП произошло вечером в среду на автодороге в с. Лески (Килийский район).

"В результате столкновения 57-летний пассажир "Мерседеса" погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо – госпитализированы", - информирует полиция.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

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