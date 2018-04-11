Мерседес "смял" Таврию в жутком ДТП в Одесской области, есть погибшие
Столкновение автомобилей "Таврия" и Mercedes Sprinter в Одесской области привело к гибели одного пассажира и травмированию еще 10 человек, сообщает полиция области.
В сообщении полиции в Facebook указано, что ДТП произошло вечером в среду на автодороге в с. Лески (Килийский район).
"В результате столкновения 57-летний пассажир "Мерседеса" погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо – госпитализированы", - информирует полиция.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
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