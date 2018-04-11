В Пентагоне заявили, что готовы к военным сценариям в Сирии
В Пентагоне готовы к реализации военных сценариев в Сирии, если они будут.
Об этом передает Agence France Press. со ссылкой на главу американского ведомства Джеймса Мэттиса.
"Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут кстати, как определил президент", - заявил он.
В то же время он подчеркнул, что США продолжают оценивать разведывательные данные относительно неподтвержденной химической атаки в Сирии.
"Мы до сих пор оцениваем разведывательные данные, и мы, и наши союзники, мы все еще работаем над этим", - сказал Мэттис.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".
В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".В
Как сообщала "Страна", в Генштабе России заявили, что в Думу с 12 апреля вводится военная полиция. Жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.
Отметим, что по данным источника французских журналистов самолеты сирийской авиации переброшены на российскую базу Хмеймим.