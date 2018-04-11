В Пентагоне готовы к реализации военных сценариев в Сирии, если они будут.

Об этом передает Agence France Press. со ссылкой на главу американского ведомства Джеймса Мэттиса.

"Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут кстати, как определил президент", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что США продолжают оценивать разведывательные данные относительно неподтвержденной химической атаки в Сирии.

"Мы до сих пор оцениваем разведывательные данные, и мы, и наши союзники, мы все еще работаем над этим", - сказал Мэттис.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".В

Как сообщала "Страна", в Генштабе России заявили, что в Думу с 12 апреля вводится военная полиция. Жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

Отметим, что по данным источника французских журналистов самолеты сирийской авиации переброшены на российскую базу Хмеймим.