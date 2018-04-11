Министерство обороны России заявило, что в Сирии попал под обстрел автобус с российскими журналистами. Мы следим о событиями вокруг Сирии в режиме онлайн.

Отмечается, что журналисты возвращались из Восточной Гуты, сообщает российский "Интерфакс".

Минобороны заявило, что вследствие обстрела легкие ранения ног получили корреспондент "НТВ" Алексей Ивлев, оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонова и оператор "Россия-1" Михаил Виткин.

Пострадавших эвакуировали в госпиталь и сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

Как сообщала "Страна", в Сирии эвакуировали главный штаб армии Асада после угроз Трампа - Le Figaro

Ранее сообщалось, что в сети обсуждают поток странных твитов Трампа.

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