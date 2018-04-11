В России заявили, что в Сирии обстреляли автобус с журналистами трех каналов
Министерство обороны России заявило, что в Сирии попал под обстрел автобус с российскими журналистами. Мы следим о событиями вокруг Сирии в режиме онлайн.
Отмечается, что журналисты возвращались из Восточной Гуты, сообщает российский "Интерфакс".
Минобороны заявило, что вследствие обстрела легкие ранения ног получили корреспондент "НТВ" Алексей Ивлев, оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонова и оператор "Россия-1" Михаил Виткин.
Пострадавших эвакуировали в госпиталь и сообщили, что их жизни ничего не угрожает.
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