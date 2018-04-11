Следователям, которые занимаются делом о возможной подделке диплома о высшем образовании премьера Владимира Гройсмана предоставили доступ к его личному студенческому делу. Такое постановление Печерского райсуда Киева от 12 марта опубликовано в Едином реестре решений, сообшает "Украинская правда".

Таким образом, следствие получило доступ к делу, которое хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 годы и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".

Следствие отмечает, что обращалось ко всем заведениям, где, согласно информации Кабмина, учился глава правительства. В то же время, в.и.о. президента указанной академии отказался предоставлять копию личного дела Гройсмана.

Суд согласился с прокуратурой в необходимости предоставления доступа для "полного и беспристрастного расследования уголовного производства, установления фактических обстоятельств совершения уголовного преступления, а также объективных и фактических данных, свидетельствующих о подделке документов об образовании".

Срок действия постановления – один месяц, то есть до 12 апреля.

На информацию о разрешении следователям изучить личное студенческое дело Гройсмана отреагировал известный украинский юрист Андрей Портнов, который считает, что "зеленый свет" следственным действиям в деле о возможном липовом дипломе премьера дан с подачи президента Петра Порошенко.

"В лентах прошла незаметная новость. Суд дал доступ к документам об образовании Премьера, правильно ли он в детстве получил свой диплом.

Но читать её нужно не так просто и поверхностно. Потому как с этим ходатайством в суд пришло не какое-нибудь, самому себе подчиняющееся НАБУ, а Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, находящееся в прямом влиянии Порошенко и непосредственном подчинении Генерального прокурора.

Да и почерк президентский - копаться в мелочах двадцатилетней давности. Могу это утверждать, как человек, по инициативе Порошенко находившийся в розыске за хищение у самого себя 800 гривен университетской зарплаты.

Иными словами, после всех слухов, этот пример с дипломом - первое прямое подтверждение агрессии Президента против Премьера", - написал Андрей Портнов.

Напомним, что уголовное производство по факту возможной подделки диплома Владимира Гройсмана было открыто в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя, который считает, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан.

Стоит отметить, что на скандальные заявления Генпрокуратуры о проверке премьерского диплома, Гройсман ответил постом в Twitter о проверке контроля месторождений лития в Украине, которые переданы в управление людей близких к Порошенко.

Видимо премьер также не исключает, что за "дипломной" атакой на него стоит президент.

"Я написал письмо в Генпрокуратуру и Антикоррупционной прокуратуры, чтобы проверить информацию, которая на днях появилась в СМИ. Речь идет, как будто разрешение на разработку месторождения лития был издан приближенным к власти лицам без конкурсов", - написал Гройсман.

Фото: twitter.com/VGroysman

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман получил почти 37 тысяч гривен зарплаты за март.

Также мы сообщали об обещании Гройсмана, что Украина сделает все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали.