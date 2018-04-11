Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины", предусматривающий проведение военного парада в украинской столице.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №99/2018 датирован 11 апреля.

Согласно указу, правительству поручено образовать Оргкомитет по подготовке и отмечанию годовщины независимости, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и отмечанию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождение украинской государственности.

23 августа, в День Государственного флага Украины в Киеве, других населенных пунктах и заграничных дипломатических учреждениях Украины должна быть проведена официальная церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины, других мероприятий, направленных на воспитание уважения к государственным символам Украины.

24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск на улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Указ также определяет, что центральные и местные органы власти должны разработать и реализовать региональные планы подготовки и отмечания Дня Государственного флага Украины, 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Ранее сообщалось, что дети Порошенко приехали из Англии на каникулы в Украину.

Еще мы писали, что в Украине будут отмечать День полиции в День Независимости США.