Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,71%. Такие данные приводит экзит-полл, проведенный независимым исследовательским центром Els. Об этом сообщает Интерфакс.

"По данным экзит-полла, явка на выборах составила 68,7%. За действующего президента проголосовали 82,71%", - сказала руководитель центра "Els" Ирада Ягубова на пресс-конференции в среду.

Она также сообщила, что самовыдвиженец Захид Орудж, по данным экзит-полла, набирает 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,56%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) - 2,1%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) - 1,33%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 4,23%, Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) - 0,92% и Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) - 1,87%.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны на внеочередных выборах 11 апреля избирается на семь лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Азербайджане сегодня проходят внеочередные выборы президента.

Также мы сообщали, что президент Азербайджана похвастался, что газа в стране европейцам хватит на десятилетия.