В рамках подготовки к летнему сезону в столице планируется открыть 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов без возможности купания.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, в прошлом году в Киеве их было 11 пляжей и 15 зон отдыха.

В Днепровском районе будет функционировать 9 пляжей – "Молодежный", "Венеция", "Передмостна Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга" и 4 зоны отдыха "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки";

в Оболонском районе 2 пляжа - "Вербный", "Пуща-Водица" и 5 зон отдыха - "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская";

в Деснянском районе: пляж "Черторий" и 2 зоны отдыха "Троещина", "Алмазная";

в Голосеевском районе: пляж "Галерный";

в Дарницком районе: 2 зоны отдыха - "Осокорки", "Солнечная";

в Святошинском районе: 1 зона отдыха - "Святошин";

в Подольском районе: 2 зоны отдыха - "Голубя", "Синеозерна";

в Соломенском районе: 1 зона отдыха "Совская балка".

В прошлые годы в течение пляжного сезона в Киеве неоднократно запрещали купание на всех пляжах из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как штормовое море в Одессе "слизало" несколько пляжей.

Ранее появились фото декабрьского купания одесских моржей в ласковом Черном море.