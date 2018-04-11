В Одессе полицейские освободили женщину, которую приковали цепью в одном из домов. Ее спасли, так как услышали крики о помощи.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня днем полицейские получили информацию, что в Малиновском районе города в частном доме кричит женщина. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, полицейские через окно проникли в помещение. Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. 27-летнюю пострадавшую передали медикам", - отметили в полиции.

На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств. Сейчас следователи принимают первоочередные мероприятия по установлению и задержанию лица причастного к совершению преступления.

Фото: facebook.com/odesapolice

Как сообщала "Страна", под Мариуполем злоумышленник посадил на цепь 32-летнего работника. Потерпевший был работником СТО, владельцем которой является депутат Иван Комаров. По его словам, Комаров разъярился из-за отказа красить очередную машину.

Напомним, что в Харькове освободили 30 заложников, которых заставляли принимать неизвестные препараты.