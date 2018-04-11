Обвиняемая в подготовке терактов и свержении государственной власти нардеп (внефракционная) Надежда Савченко, ее адвокаты и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе.

Об этом сообщил защитник Савченко Олег Соловей, передает "Украиснкая правда".

"Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть", - сказал адвокат.

Он отказался назвать эту дату, но добавил, что это будет "на этой неделе".

"Сейчас следователи эти вопросы согласуют с экспертом. Наши вопросы также передадут эксперту. Мы сегодня достаточно плодотворно поработали с 14 практически до 17 часов", - сказал Соловей.

На вопрос, будут ли какие-то следственные действия на четверг, Соловей не смог ответить.

"Не готов сказать. В результате сегодняшнего разговора следственное действие на завтра не обсуждалось", - отметил Соловей.

Он также добавил, что во время этой встречи Савченко чувствовала себя нормально.

"Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице сих пор не обсуждался", - рассказал адвокат.

Напомним, Савченко ранее отказалась проходить проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что в СБУ отказались рассказывать, что изъяли при обыске у Савченко.