Генеральному директору ГП "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн бюджетных средств в 2012-2013 годах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Объявляли подозрение следователи Государственной фискальной службы Киева.

"Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более 1,5 млн грн, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охране грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины", - указано в опубликованном сообщении.

В прокуратуре отмечают: следствие имеет достаточно доказательств, что эти частные предприятия указанные услуги по охране при перевозке грузов не только не предоставляли, но и вообще не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности гендиректора ГП "Укрвакцина".

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