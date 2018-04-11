Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних сообщениях Трампа в официальном микроблоге.

В частности, сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и "умные!" (ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, убивающими газом, убивающими своих людей и наслаждающимися этим!" - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).

Ранее "Страна" писала о том, что в Сирии эвакуировали главный штаб армии Асада после угроз Трампа - Le Figaro.

Также мы сообщали, что в сети обсуждают поток странных твитов Трампа.