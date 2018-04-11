Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за март составила 180 319 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры, сообщает издание Українські Новини.

По данным издания, оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий, а также командировочных. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 145 157 гривен.

Зарплата главы САП за февраль составила 192 тыс. гривен.

Напомним, заместитель генерального прокурора - глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ушел в отпуск на неделю.

Также мы сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.